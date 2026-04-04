Почти 70 БПЛА атаковали пять российских регионов

Российские средства ПВО за семь часов уничтожили над пятью регионами страны 69 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 15:00 до 22:00. БПЛА ликвидировали над Крымом, Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областями.

До этого на дорогах в трех приграничных районах Белгородской области начали устанавливать противодроновые коридоры для защиты от украинских беспилотников. Работы стартовали в Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах региона. Сетки от дронов должны повысить безопасность мирных жителей при атаках беспилотников. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, помимо стационарных конструкций, рассматривается возможность применения в регионе мобильных передвижных коридоров.