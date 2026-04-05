Инженерные подразделения ВСУ перебросили к границе РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают инженерные подразделения с запада страны на границу с Россией, где их используют для дистанционного минирования и проведения атак. Об этом стало известно РИА Новости от источника в российских силовых структурах.
«Противник активно перебрасывает из западных областей различные инженерные подразделения для дистанционного минирования района государственной границы», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что подобные подразделения активно выявляются и уничтожаются.
Ранее сообщалось, что бойцов ВСУ перебросили из Волчанска Харьковской области в Сумскую область.