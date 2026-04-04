Названа причина проведения учений у Котки финскими пограничниками

Пограничные службы Финляндии проведут масштабные антидроновые учения. Об этом пишет портал «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По данным портала, маневры начнутся 5 апреля, будут проходить в в открытом море между полигонами Кирконмаа и Ранкки.

Пограничники будут отрабатывать навыки стрельбы из корабельных орудий, учиться отражать атаки дронов.

В ходе предыдущих учений, которые прошли в январе 2025 года, солдаты отрабатывали защиту погранпереходов на восточной границе. В них участвовали порядка 300 человек.

Ранее бывший директор по исследованиям Сил обороны Финляндии Юри Косола признал, на фоне истории с падением украинских беспилотников, что республика не в состоянии контролировать ситуацию с дронами в своем воздушном пространстве.

Эксперт Туомас Малинен, в свою очередь, потребовал, чтобы власти Финляндии восстановили контакты с Россией и запретили Украине наносить удары по РФ со своей территории.