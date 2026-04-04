Стало известно о появлении новой модификации «Гераней» для одной задачи

Российские военные начали использовать противорадиолокационные версии дронов-камикадзе «Герань». К такому выводу приходит автор Telegram-канала «Рыбарь» военблогер Михаил Звинчук.

Блогер сослался на кадры удара «Герани» по радиолокационной станции (РЛС) TRML-4D комплекса IRIS-T у села Кирянка в Полтавской области, расположенного в 100 километрах от линии фронта.

Известно, что в обломках «Гераней» стали находить пассивные модули приема и обработки радиосигналов, что может свидетельствовать о создании противорадиолокационных версий дронов.

«Такие модификации важны даже не столько для уничтожения крупных РЛС в глубоко тыловых районах — у линии фронта есть масса небольших станций, которые обеспечивают украинской армии работу дронов-перехватчиков. Уничтожение таких целей временно "ослепит" врага и проложит путь ударным и разведывательным дроном. И вот такие "Герани" под подобные задачи могут подойти», — комментирует Звинчук.

Ранее обломки дрона-камикадзе «Герань», предположительно, рухнули на монумент Независимости в центре Киева. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в центре города упали обломки беспилотника, в результате никто не пострадал.