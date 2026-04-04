ФАБ-3000 снесла напичканную украинскими дронщиками пятиэтажку

Российская авиация при помощи трехтонной фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожила жилую пятиэтажку в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщает Telegram-канал «Изнанка», здание было буквально напичкано украинскими пунктами управления беспилотниками. Результативный удар был снят дроном-разведчиком.

Известно, что квартиры в пятиэтажке использовались украинскими военными под разные нужды: в одних — жили, в других — хранили боеприпасы, собирали и настраивали дроны.

Вычислить нужную многоэтажку разведке удалось благодаря ретрансляторам, установленным на крыше здания. Ударом ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34 пятиэтажка в буквальном смысле сложилась со всем содержимым.

Ранее сообщалось, что российский Су-34 с помощью ФАБ-500 уничтожил крупную точку взлета коптеров-бомбардировщиков «Баба-Яга» и подземный бункер со взводом украинских военных.