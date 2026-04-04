Вооруженные силы Ирана подбили три самолета и два вертолета армии США 3 апреля при помощи новых систем ПВО. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в эфире гостелерадиокомпании Ирана IRIB.

«В пятницу, которую надо назвать черной и унизительной для американских и сионистских врагов пятницей, новые системы ПВО героических ВКС КСИР подбили американский сверхсовременный истребитель пятого поколения F-35, три стратегических беспилотника MQ-9 и Hermes и две крылатые стелс-ракеты; ПВО сухопутных сил КСИР также подбили передовой штурмовик A-10 и два вертолета Black Hawk. Кром етого, отважные бойцы ПВО армии подбили передовой штурмовик A-10», — сообщил Зольфагари.

Зольфагари также отметил, что ВС Ирана использовали новейшие системы ПВО, разработанные в Исламской Республике. По словам официального представителя центрального штаба военного командования, в ближайшее время страна вернет себе полный контроль над воздушным пространством.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», бывший американский дипломат Джим Джатрас заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп оказался в ловушке из-за военной операции США в Иране.

В частности, он считает невыполнимым главный приоритет американского лидера — выйти из этой войны в роли триумфатора.