В Ульяновской области отразили атаку беспилотника

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над Ульяновской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Русских.

По его словам, обломки дрона упали на территории Вешкаймского района. На место прибыли сотрудники специальных служб.

«Пострадавших и повреждений имущества нет», — подчеркнул губернатор.

Он обратился к жителям с напоминанием о том, что публиковать в социальных сетях фотографии и видео с беспилотниками и работой средств противовоздушной обороны (ПВО) запрещено. Кроме того, Русских призвал граждан не приближаться к фрагментам БПЛА, так как это может быть опасно для жизни.

Утром 5 апреля в министерстве обороны РФ заявили, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 87 украинских дронов самолетного типа над регионами страны. Часть воздушных целей нейтрализовали в Крыму и Республике Мордовия. Также атаки отразили в 12 областях — Нижегородской, Ленинградской, Белгородской, Орловской, Калужской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской.

Ранее в Нижегородской области после атаки БПЛА выявили повреждение теплоэлектроцентрали.