Стали известны подробности о сбитом Ираном американском штурмовике А-10

Сбитый американский штурмовик А-10 смог покинуть воздушное пространство Ирана и упал на территории Кувейта. Пилот выжил, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что летчик смог покинуть иранское воздушное пространство и довести машину до границы с Кувейтом.

«Пилот второго американского военного самолёта, также поражённого Ираном — A-10 Thunderbolt — покинул воздушное пространство страны, катапультировался и был спасен», — пишет издание.

После вхождения в кувейтское небо самолет рухнул на землю.

Подбитый иранской ПВО штурмовик A-10 привлекался к поддержке поискам пилота F-15E, который иранские военные также ликвидировали над своей территорией в пятницу.

Сейчас американцы продолжают поиски пилота F-15E. Израиль заявил, что прекратил удары в этом районе и помогает усилиям США. Тегеран пообещал вознаграждение за поимку летчика.