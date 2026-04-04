Удары под Киевом ускорят наступление армии России на фронте, целями должны быть транспортная и энергетическая инфраструктура Украины.

Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Я думаю, что частые удары под Киевом, около двух раз в неделю, окажут прямое влияние на положение дел в зоне боевых действий в нашу пользу. В первую очередь нам надо бить по транспортной структуре и энергетике. Конечно, не стоит забывать про склады боеприпасов и пунктам управления, а также связи», — заявил Дандыкин.

По его словам, средства ПВО Украины окажутся настолько истощены, что тогда можно будет «заводить» и пилотируемую авиацию, которая будет наносить удары корректируемыми бомбами.

До этого депутат Алексей Журавлев заявлял, что армию России ждут тяжелые бои за крупные города Украины, без взятия Харькова, Одессы и Николаева окончательно раздавить «нацистскую гадину» не удастся. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на словах продолжает «отвоевывать какие-то мифические территории», но на деле ВСУ только пятятся назад. ВС РФ, в свою очередь, «тяжело и сложно» выгрызают оставшуюся под контролем Украины территорию Донбасса, указал депутат.