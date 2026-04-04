США и Израиль обстреляли АЭС "Бушер", один сотрудник погиб

Один из сотрудников иранской АЭС "Бушер" погиб во время обстрела со стороны США и Израиля. Об этом заявила Организация по атомной энергии Ирана.

В сообщении, которое приводит РИА Новости, говорится, что взрывная волна и осколки повредили одно из зданий.

Основная часть станции не пострадала, процесс ее эксплуатации не нарушен.

Ранее посол РФ в Иране Алексей Дедов заявил, что США и Израиль, вопреки публичным заявлениям, продолжают наносить удары в непосредственной близости от АЭС "Бушер". Ракеты падали на расстоянии 200 метров, 250 метров и 450 метров от реактора.

"Росатом" эвакуирует персонал станции. По словам главы госкорпорации Алексея Лихачева, на следующей неделе будет проведена финальная волна эвакуации сотрудников.