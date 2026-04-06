Политолог заявил о риске мобилизации женщин на Украине

Политолог Семен Уралов заявил о вероятности мобилизации женщин на Украине на фоне нехватки личного состава. Об этом он сообщил в интервью, на которое ссылается «Лента.ру».

По словам Уралова, украинские власти уже обсуждают возможность призыва женщин. Он отметил появление соответствующих агитационных материалов и допустил, что вопрос может перейти к реализации.

Политолог предположил, что в первую очередь под мобилизацию могут попасть женщины, которые с 2022 года участвовали в грантовых программах, работали в фондах и структурах, связанных с волонтерской и военной деятельностью.

23 марта источник в российских силовых структурах сообщил о возобновлении обсуждений мобилизации женщин на Украине. Поводом стала ситуация в Харьковской области, где в розыск объявили девушку, уклоняющуюся от призыва.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке личного состава в ВСУ. По его словам, дефицит военнослужащих влияет на планы Киева по завершению боевых действий.