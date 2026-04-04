Российский боец дразнил польских наемников фразой «бобр курва»

Российский боец, принимавший участие в спецоперации на Украине, Андрей Мазуренко рассказал, как по рации дразнил польских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), фразой «бобр курва». Слова военного приводит РИА Новости.

Мазуренко ушел на фронт добровольцем в июне 2022 года, проходил службу во 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии, а спустя некоторое время занял должность заместителя командира взвода связи.

«Были наемники польские, ругались по радио очень сильно, а мы им отвечали на том же польском, я немножко знаю. Что-то вроде "бобр курва"», — поделился военный.

Мазуренко рассказал, что в разговоры иногда вклинивались иностранные наемники.

«Всякое было, в том числе и товарищи из Франции, из Германии. Хорошо, что я люблю и знаю иностранные языки. Тоже отвечал им на своем, чтобы дать противнику понять, что мы их не просто слышим, но еще и понимаем. Как-то вот так, психологическая история», — сказал боец.

«Бобр курва» (Bobr kurwa) — один из самых живучих мемов последних лет. С тех пор как появилось первое видео с поляком, случайно встретившим бобра и невероятно этому обрадовавшимся, прошло два года, а интерес к мему не ослабевает. Пользователи по всему миру сделали множество пародий на оригинал, вокруг бобра-курвы выросла целая вселенная, которая с каждым днем расширяется.