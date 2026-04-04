Израиль ударил по складу баллистических ракет Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 3 апреля удар по складу баллистических ракет Вооруженных сил Ирана.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице израильской армии в соцсети X.

«Завершенные атаки являются частью этапа углубления ущерба, наносимого основным структурам [Ирана]», — утверждается в публикации.

ЦАХАЛ заявил об ударе по месту хранения баллистических ракет, а также объектам противовоздушной обороны, включая места хранения ракет для зенитных ракетных комплексов. Также сообщается об ударе по центру научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере разработки вооружений.

Ранее разведка США сделала неутешительный прогноз о войне с Ираном. В частности, согласно прогнозу ведомств, Иран вряд ли откроет Ормузский пролив в ближайшее время, поскольку для Тегерана контроль над проливом является мощным рычагом давления на Вашингтон.