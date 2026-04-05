ВСУ попытались оправдаться за призыв женщин в войска

Командование Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ) передало украинским СМИ объяснение по поводу постановки женщин на воинский учёт. Соответствующие статьи и посты начали появляться в медиа.

В армии заявили, что произошедшее является случайностью, вызванной сбоем электронной системы «Оберег». При этом делать ничего с этой ситуацией военные не станут.

В командовании ВСУ подчеркнули, что в системе отсутствует техническая возможность удаления сведений о гражданах, которые не являются призывниками, военнообязанными или резервистами. Причина — несоответствие нормативно-правовой базы.

Что делать украинкам, которых уже объявили в розыск за уклонение от службы, пока не сообщается.