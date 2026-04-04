На поиски сбитого летчика истребителя F-15 Пентагон отправил спецназ

Министерство обороны США приняло решение отправить на территорию Ирана подразделение специального назначения. Цель операции - спасение второго лётчика американского истребителя F-15, который был сбит накануне. Об этом в субботу сообщает британская газета The Telegraph.

По информации издания, между американскими военными и иранскими силами безопасности фактически развернулось соревнование - кто первым обнаружит пропавшего пилота. В свою очередь иранские власти пообещали крупное денежное вознаграждение в размере 60 тысяч долларов тому, кто доставит лётчика живым.

Ранее в результате инцидента оба члена экипажа подбитого над Ираном истребителя катапультировались. Одного из них удалось найти в ходе поисково-спасательной операции, в которой были задействованы два вертолёта и самолёт-заправщик. Судьба второго пилота остаётся неизвестной.

Теперь американский спецназ пытается опередить иранские поисковые группы. Ситуация осложняется тем, что операция проходит на вражеской территории без официального согласия Тегерана, что создаёт высокие риски прямого столкновения.

Поиски продолжаются. Представители Пентагона пока официально не комментируют детали спасательной миссии.