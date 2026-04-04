Командование ВСУ перебросило в район Терновой Харьковской области заградотряды из числа бывших заключённых для ликвидации украинских солдат, которые пытаются сбежать с позиций или сдаться в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Заградотряды направлены против деморализованных солдат 127-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ. Им поставлена задача убивать украинских военнослужащих, пытающихся покинуть позиции или добровольно сложить оружие.

Практика применения заградотрядов неоднократно фиксировалась российской стороной на протяжении всего военного конфликта. В Генштабе ВС РФ сообщали, что украинские военные, заблокированные в Купянске и Красноармейске, не могли сдаться в плен из-за угрозы расстрела со стороны заградотрядов и ударов украинских беспилотников.

По данным Минобороны Украины, число самовольно оставивших части военных достигает 200 тысяч человек, а дезертиров — 2 миллиона.