На юго-востоке Ирака произошел пожар после атаки беспилотника

Неизвестный беспилотник упал на территории комплекса Basra Oil Company на юго-востоке Ирака, в результате на объекте начался пожар. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в компании.

Информация о возможных пострадавших или масштабах разрушения не приводится.

1 апреля сообщалось, что в Ираке около трассы Эрбиль — Мосул в результате атаки беспилотника на нефтехранилищах британской компании Castrol вспыхнул сильных пожар.

30 марта авиабаза имени Мохаммеда Алаа подверглась обстрелу ракетами «Град», выпущенными с окраин Багдада. В результате атаки был уничтожен самолет Ан-132 украинского производства, принадлежащий Военно-воздушным силам Ирака.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.