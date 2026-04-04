В Дубае обломки иранского боеприпаса повредили здание компании Oracle

Власти эмирата Дубай сообщили, что здание американской компании Oracle получило незначительные повреждения в результате падения фрагментов перехваченного иранского боеприпаса. Об этом говорится в заявлении пресс-центра регионального правительства.

Обломки сбитого снаряда упали на здание Oracle в районе Dubai Internet City, который располагается в центре Дубая. В результате был повреждён фасад здания. Информации о пострадавших не поступало. Что именно за боеприпас был перехвачен системами ПВО в небе над городом, не уточняется.

Ранее руководство эмирата сообщило о похожем инциденте в соседнем районе Дубай-Марина. Падение обломков перехваченных иранских боеприпасов происходит на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. Иран, в свою очередь, регулярно запускает ракеты и беспилотники в ответ на удары по своей территории.

Дубай, как один из крупнейших экономических центров региона, неоднократно оказывался в зоне риска из-за падения обломков перехваченных целей. Власти ОАЭ держат ситуацию на контроле.