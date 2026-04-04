Истребитель сбросил авиабомбы на подземный бункер ВСУ

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью четырех полутонных фугасных авиабомб (ФАБ-500) уничтожил крупную точку взлета коптеров-бомбардировщиков «Баба-Яга» и подземный бункер со взводом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Фанат.

Он сообщил, что в Сумской области передовой наводчик Вооруженных сил (ВС) России выявил и передал командованию координаты крупного пункта запуска дронов, а также подземного бункера. После получения данных командование приняло решение нанести по цели удар с помощью авиации.

«Истребитель-бомбардировщик Су-34 оперативно сбросил на цель четыре боеприпаса ФАБ-500», — заявил собеседник агентства.

Ранее российские войска нанесли серию ударов ФАБ-500 по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе Воздвижевки Гуляйпольского района Запорожской области.