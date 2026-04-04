Названы приоритетные цели для ВС России в Киеве

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, которые связаны с радиоэлектроникой. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Aif.

Он пояснил, что они являются приоритетной целью, поскольку недавно появилась информация о якобы способности Украины производить около 20-30 ракет «Фламинго», которые могут быть использованы для атаки на Москву и Кремль.

По словам эксперта, под удар попадают места производства беспилотников и ракетной техники, логистическая инфраструктура, обеспечивающая снабжение украинских войск снарядами, и предприятия тяжелого машиностроения.

Ранее стало известно, что совладелец компании Fire Point, разработавшей ракеты «Фламинго», Денис Штилерман сообщил, что Украина может нанести удар по Москве с помощью 20-30 новых баллистических ракет с дальностью до 850 километров. Как утверждает инженер, они будут готовы к середине 2026 года.