Ответственность за потерю Донбасса Владимир Зеленский полностью возложит на главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Он отметил, что увольнение Сырского уже обсуждается в офисе Зеленского. При этом эксперт допустил, что главкома ВСУ может ждать и более жесткая мера — арест.

Сырский назвал самое горячее направление на фронте

«Сырский понимает, когда ВСУ выйдут из Донбасса под натиском российских войск, его сделают козлом отпущения, русским шпионом. За оставление Донбасса его не только снимут с должности, но и непременно арестуют, чтобы предать суду», — резюмировал Иванников.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что горячая фаза спецоперации закончится после вывода ВСУ из Донбасса. При этом, по его словам, Россия не ставит Украине конкретных дедлайнов по выводу войск.