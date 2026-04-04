В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

Где именно они были слышны, не уточняется. В городе объявлена воздушная тревога.

В Киеве без предупреждения раздались взрывы

Ранее Telegram-канал Insider UA писал, что в ближайшее время Украина может подвергнуться новому массированному обстрелу. По его информации, при атаке могут быть задействованы баллистические, аэробаллистические и крылатые ракеты, а также большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).