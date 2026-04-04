Российские бойцы уничтожили более 100 дронов ВСУ «Баба-Яга»

Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 100 тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом рассказал РИА Новости командир мобильной огневой группы с позывным Мастер.

Он уточнил, что беспилотники были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетами зенитных FPV-дронов и мобильными огневыми группами.

Как объяснил собеседник агентства, за тяжелыми дронами идет «настоящая охота», поскольку ВСУ использует их для нанесения ударов как по российским подразделениям, так и по мирным жителям. Он добавил, что гексакоптеры крупные и шумные, что облегчает их обнаружение.

Ранее российские войска лишили ВСУ «глаз и ушей» на харьковском направлении. Речь идет о радиолокационных станциях (РЛС), уничтожение которых ограничит возможности ведения разведки на этом направлении.