Разведка США сделала неутешительный прогноз о войне с Ираном

Война США и Израиля с Ираном может привести к тому, что влияние исламской республики на Ближнем Востоке только вырастет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчеты американских разведывательных служб.

Согласно прогнозу ведомств, Иран вряд ли откроет Ормузский пролив в ближайшее время, поскольку для Тегерана контроль над проливом является мощным рычагом давления на США — «гораздо действеннее, чем даже ядерное оружие».

«Эти отчеты свидетельствуют о том, что война, целью которой было уничтожение военной мощи Ирана, может в действительности увеличить его влияние в регионе, поскольку продемонстрирует возможность Тегерана угрожать ключевому водному пути», — указано в сообщении.

В США сделали признание о вторжении в Иран

Ранее США предложили Ирану перемирие на 48 часов, однако Тегеран оставил эту инициативу без внимания.