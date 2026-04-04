Разведка США сделала неутешительный прогноз о войне с Ираном
Война США и Израиля с Ираном может привести к тому, что влияние исламской республики на Ближнем Востоке только вырастет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчеты американских разведывательных служб.
Согласно прогнозу ведомств, Иран вряд ли откроет Ормузский пролив в ближайшее время, поскольку для Тегерана контроль над проливом является мощным рычагом давления на США — «гораздо действеннее, чем даже ядерное оружие».
«Эти отчеты свидетельствуют о том, что война, целью которой было уничтожение военной мощи Ирана, может в действительности увеличить его влияние в регионе, поскольку продемонстрирует возможность Тегерана угрожать ключевому водному пути», — указано в сообщении.
Ранее США предложили Ирану перемирие на 48 часов, однако Тегеран оставил эту инициативу без внимания.
«Ответ Ирана на это предложение был сделан не в письменной форме, а на поле боя — продолжением атак», — указано в сообщении.