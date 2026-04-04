СМИ сообщили, что пилот подбитого A-10 ВВС США катапультировался

Подбитый средствами противовоздушной обороны (ПВО) Ирана американский штурмовик A-10 смог добраться до Кувейта. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что самолет A-10 был направлен для участия в поисково-спасательной операции после перехвата иранскими ПВО истребителя F-15E.

После того, как штурмовик был подбит, он «смог добраться до воздушного пространства Кувейта». Пилот смог катапультироваться, а самолет потерпел крушение. Сейчас пилот находится в безопасности.

В Иране высмеяли США после сбития их истребителя

3 апреля представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что военные сбили американский штурмовик А-10 в южной части Ирана.

До этого газета The New York Times писала со ссылкой на двух чиновников США, что американский штурмовик А-10 разбился вблизи Ормузского пролива. Пилот не пострадал. При этом источники не раскрыли причину ЧП.

3 апреля генштаб вооруженных сил Ирана сообщил об уничтожении американского истребителя пятого поколения F-35. По информации военных, цель была поражена при помощи «передовой системы» противовоздушной обороны.

Ранее Иран ударил по авиабазе в Иордании, где размещены войска США.