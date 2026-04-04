В США сделали признание о вторжении в Иран

США не смогут совершить вторжение в Иран из-за нехватки военных. На это указал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По его словам, те, кто допускает такой сценарий, ничего не понимают, о чем говорят, и не разбираются в армии, боевых действия и логистике.

«Мы никуда не собираемся вторгаться — не с десятью тысячами солдат. Две батальонные десантные группы морской пехоты. <…> Ура, мы высадились, продвинулись на 500 метров. А теперь нужно остановиться. Где следующий эшелон? Ах да, его нет», — отметил эксперт.

В США признали невиданные последствия после атак на Иран

Он предположил, что США могут провести рейд в Иране, но подчеркнул, что завоевание обширного плацдарма им не под силу.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Иран готов к тому, что США могут провести наземную операцию, но сам Вашингтон при этом недооценивает готовность Тегерана. Он отметил, что у США отсутствует инфраструктура, а также нет возможности безопасно доставить войска к предполагаемому месту высадки.