Губернатор Тульской области сообщил об атаке ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, пострадавших нет.

Также чиновник заявил, что, по предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Накануне вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали Энергодар, который является городом — спутником Запорожской АЭС.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Утром 3 апреля в министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 192 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, дроны были ликвидированы в период с 23:00 мск 2 апреля до 08:00 мск 3 апреля над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Курской, Калужской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами беспилотников ВСУ.