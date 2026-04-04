В Иране высмеяли США после сбития их истребителя

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф высмеял операцию США по поиску пропавших летчиков многоцелевого истребителя-бомбардировщика четвертого поколения F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном. Об этом он высказался в соцсети X.

«После 37 побед подряд над Ираном эта блестящая война без стратегии, которую они начали, теперь понижена со "смены режима" до "Эй! Кто-нибудь может найти наших пилотов? Пожалуйста?» — поиронизировал Галибаф.

Он назвал американское руководство «абсолютными гениями», в шутку похвалив их за «прогресс» в военной кампании.

Ранее США организовали спецоперацию по спасению летчиков из сбитого истребителя F-15E в Иране. Для их поиска и эвакуации были отправлены вертолет HH-60G Pave Hawk и самолет HC-130J Combat King II. Позднее стало известно о спасении одного из двух членов экипажа самолета.