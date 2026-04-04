Пентагон эвакуировал военных с ряда баз США на Ближнем Востоке

Пентагон эвакуировал 1,5 тысячи военных США с некоторых американских баз в Бахрейне. Об этом сообщило Национальное общественное радио США (NPR).

Такое решение принято после того, как база была атакована иранскими ракетами и беспилотниками. Отмечается, что Бахрейн является базой 5-го флота ВМС США, что делает его центральным узлом обеспечения безопасности на море в Ближневосточном регионе, включая защиту коммерческого судоходства. До начала военной операции США и Израиля в Иране на данной базе несли службу около восьми тысяч человек.

Кроме того, эвакуация была проведена и на других военных базах США на Ближнем Востоке. Однако точные детали не раскрываются.

Ранее Иран объявил об уничтожении базы США в Бахрейне и их консульства в Ираке. Иран также нанес ракетный удар по военной базе США Али ас-Салем в Кувейте и по американским кораблям в северной части Индийского океана.