В Нижегородской области поднялся дым после атаки ВСУ

Дежурные силы противовоздушной обороны России отражают уже третью за ночь волну беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нижегородской области. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, в одной из частей города Кстово виден дым.

Кстово уже более двух часов находится под атакой, прозвучало более 20 взрывов на юге города. Также сообщается о перебоях с электричеством в некоторых районах.

Официальной информации о последствиях вражеской атаки пока нет.

Ранее сообщалось, что атака на Кстово началась около 00:10 ночи. По словам местных жителей, беспилотники-камикадзе летят на низкой высоте. В небе мелькают яркие вспышки и слышны звуки двигателей в небе.