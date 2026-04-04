Глава офиса Зеленского обвинил украинцев в нежелании идти воевать

Глава офиса Зеленского Буданов заявил, что украинцы не хотят идти воевать
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что его сограждане не хотят идти воевать. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
По его словам, Вооруженным силам Украины «нужен человеческий капитал».
«А люди смотрят телевизор и смотрят интернет, Telegram и так далее — несильно хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт», — сказал Буданов.
Он отметил, что «мостик» отсутствует «между этими двумя реальностями».
Буданов* призвал украинцев готовиться к долгому военному конфликту
«Поэтому если люди не идут — их придется мобилизовать», — добавил руководитель офиса главы государства.
25 марта украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал мобилизовать до 1 млн человек в 2026 году.
Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.
Ранее сообщалось, что на Украине могут принять закон о мобилизации депутатов оппозиции.
