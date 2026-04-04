На Украине предупредили о новом массированном обстреле

Украина может подвергнуться массированному обстрелу в ближайшее время. Об этом предупреждает Telegram-канала Insider UA.

© Лента.ру

«Повышенная угроза нового массированного обстрела в течение 36 часов», — говорится в сообщении.

По информации канала, при атаке могут быть задействованы баллистические, аэробаллистические и крылатые ракеты, а также большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По Украине нанесен массированный удар. Киевская область обесточена, в столице начались пожары

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на пятницу, 3 апреля, нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки украинских военных по гражданским объектам. Под удар попали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики страны.