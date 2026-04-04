В американском оборонном ведомстве утверждают, что уже 365 военных США получили ранения в рамках операции, направленной против Ирана.

По данным на 3 апреля, на флоте зафиксировали 63 пострадавших, в военно-воздушных силах — 36, в корпусе морской пехоты — 19, а в сухопутных войсках — 247.

При этом официальные данные о числе погибших американских военнослужащих остаются прежними — 13 человек.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) ранее сообщали, что в ходе конфликта погибли и получили ранения уже более 680 военнослужащих США и Израиля.

Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, а также по израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединённых Штатов и Израиля. В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а верховный лидер аятолла Али Хаменеи был убит. Как заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, общее число жертв нападения среди гражданского населения уже превысило 1,3 тысячи человек, а более 17 тысяч получили ранения.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объясняли необходимостью нанесения превентивного удара и якобы существовавшей угрозой со стороны Тегерана в связи с его ядерной программой. Однако теперь, по их собственному признанию, они не скрывают, что хотели бы добиться смены власти в Иране.