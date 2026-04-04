Иран атаковал два вертолета США из поисковой миссии F-15

Военнослужащие Вооруженных сил Ирана обстреляли два американских вертолета, задействованных в поиске сбитого истребителя F-15 ВВС США. Об этом сообщает NBC News.

Как сообщил источник, члены экипажа вертолетов в безопасности.

Ранее стало известно, что США организовали спецоперацию по спасению летчиков из сбитого истребителя F-15E в Иране. Для их поиска и эвакуации были отправлены вертолет HH-60G Pave Hawk и самолет HC-130J Combat King II. Позднее появилась информация о спасении одного из двух членов экипажа истребителя.

Как заявил президент США Дональд Трамп, инцидент не повлияет на переговоры Вашингтона с Тегераном.