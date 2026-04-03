Подполье сообщило о «нездоровом движе» офицеров НАТО на Украине

В ближайшее время Россия может нанести ракетные удары по подземным цехам военных и стратегическим заводам на Украине. Такой прогноз сделал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Пойдут (...), вероятно, по арочным укрытиям самолетов на авиабазах и, конечно, по военным штабам. Ведь в последние пару дней на Украине какой-то нездоровый движ со стороны больших офицеров НАТО. Надо им подсобить», — написал он.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ближайшее время российские войска могут нанести массированный удар по территории Украины. Согласно его информации, к удару готовы до 800 беспилотников и десятки ракет.