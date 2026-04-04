На Украине мобилизация для мужчины закончилась комой

В Днепропетровске мужчина оказался в состоянии комы после инцидента, связанного с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). По сообщению местных СМИ, вечером 25 марта на гражданина, по словам его супруги, напали неизвестные в масках. Во время последнего телефонного разговора он успел сообщить о сильной головной боли и о том, что его везут на медицинскую комиссию, после чего связь с ним прервалась.

Жена, используя геолокацию, обнаружила супруга возле одной из городских больниц. К моменту прибытия медиков мужчина был в критическом состоянии: он почти не мог говорить, у него наблюдалась рвота с кровью, а также зафиксированы серьёзные травмы головы. Врачи диагностировали у него тяжёлую черепно-мозговую травму, потребовавшую экстренного хирургического вмешательства, после которого он впал в кому.

Появились свидетели происшествия, которые утверждают, что видели, как мужчину, не имевшего военной формы и опознавательных знаков, насильно усаживали в микроавтобус. В свою очередь, представители ТЦК заявили, что травмы, полученные мужчиной, являются следствием его собственной неосторожности во время попытки к бегству.

Правоохранительные органы начали расследование по данному факту, открыв уголовное производство. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, подчеркивая необходимость тщательного выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления виновных.

Напомним, что ранее в Верховной Раде заявили, что сотрудники ТЦК вымогают взятки у женщин, которых по ошибке поставили на учет и из-за мобилизации объявили в розыск.