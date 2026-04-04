Российские силы ударили по военной и энергоинфраструктуре Украины

За минувшие сутки российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК и энергетики Украины, а также поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, сообщили в Минобороны. Сбиты, помимо прочего, крылатая ракета «Фламинго» и шесть авиабомб. Уничтожены две РСЗО «Град» и американский БТР М113. ВСУ потеряли около 1,1 тыс. боевиков.

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам ВПК и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, сообщает Минобороны.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Кроме того, средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и 308 БПЛА самолётного типа.

Тем временем подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Бачевск, Новая Сечь и Храповщина (Сумская область).

В Харьковской области бойцы «Севера» поразили подразделения механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах н. п. Александровка, Казачья Лопань, Избицкое и Волчанские Хутора.

На этом направлении потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, боевую бронемашину, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, девять складов боеприпасов и материальных средств.

В свою очередь, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. ВС РФ поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах н. п. Боровая, Студенок (Харьковская область), Щурово, Старый Караван и Красный Лиман (ДНР).

Потери противника составили более 180 военнослужащих, БМП, пять боевых бронемашин, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град» и три склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Краматорск, Славянск, Дружковка, Рай-Александровка и Константиновка (ДНР).

Противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронемашины, 16 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град». Уничтожены семь складов боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов.

В то же время подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах н. п. Доброполье, Водянское, Петровка, Варваровка (ДНР), Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное (Днепропетровская область).

Потери украинских вооружённых формирований на этом участке составили свыше 380 военнослужащих, четыре БМП, семь боевых бронемашин, в том числе американский БТР М113, орудие полевой артиллерии, 15 автомобилей и склад боеприпасов.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Российские силы поразили формирования двух механизированных, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах н. п. Воздвижевка, Любицкое, Копани, Новосёловка (Запорожская область) и Великомихайловка (Днепропетровская область).

В зоне ответственности «Востока» противник потерял до 290 боевиков, БМП и девять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах н. п. Орехов, Преображенка (Запорожская область) и города Херсона.

В этом секторе уничтожены до 65 военнослужащих, две боевые бронемашины, 11 автомобилей, три станции РЭБ и склад материальных средств.