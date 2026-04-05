На "Радио Судного дня" прозвучал сигнал "тележка"

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня», 5 апреля передали новое слово — «тележка». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

В комментариях к посту обратили внимание, что обычно радио не выходит в эфир в воскресенье. Некоторые предположили, что это может быть своеобразным знаком того, что что-то случится с мессенджером Telegram — были как негативные, так и положительные прогнозы. Другие комментаторы подумали, что это может быть сигналом основателю мессенджера Павлу Дурову.

Накануне предприниматель заявил, что даже после блокировки Telegram в России им каждый день пользуются десятки миллионов человек, а попытки ограничить доступ лишь усилили «цифровое сопротивление». Дуров пообещал, что Telegram продолжит адаптироваться, чтобы трафик Telegram было сложнее обнаружить и заблокировать.

УВБ-76 вещает с конца 1970-х годов. Радиостанция известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.