Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по объектам ВПК и энергетики Украины, которые эксплуатируются в интересах ВСУ. Непосредственно на передовой российские войска продолжают развивать успех: противник несёт потери. Тем временем в тыловых районах СВО бойцы ВС РФ продолжают совершенствовать навыки и тренируются в применении новых тактик.

Так, бойцы 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки «Центр» осваивают БМПТ «Терминатор», а их сослуживцы из штурмовых соединений оттачивают работу в бронегруппах.

В субботу, 4 апреля, Минобороны России сообщило о нанесении удара возмездия по объектам ВСУ.

«За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ», — заявили в российском военном ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что все цели удара достигнуты, а объекты поражены.

Тем временем российские бойцы продолжают уничтожение ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В Донецкой Народной Республике ведутся бои в районах Красного Лимана, Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.

В общей сложности за сутки ВСУ потеряли более 1,1 тыс. боевиков и несколько десятков единиц военной техники.

Предбоевая подготовка

Тем временем в тыловых районах СВО российские военнослужащие проходят боевое слаживание и продолжают оттачивать свои навыки.

Например, бойцы 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки «Центр» осваивают применение «Терминаторов».

«Экипажи БМПТ «Терминатор» выполняют нормативы по заряжанию, изучают тактику применения и способы огневого поражения», — говорится в сообщении Минобороны России.

Как пояснили в военном ведомстве, экипажи отрабатывают скоростной выход из района базирования на огневой рубеж и ведение огня с ходу по статичным целям на удалении до 1,5 км из спаренной пушки и автоматических гранатомётов.

Напомним, БМПТ «Терминатор» — многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки танков. Она вооружена двумя 30-мм пушками 2А42, 7,62-мм пулемётом ПКТМ, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) с лазерной системой наведения, а также двумя гранатомётами АГС-17.

«Комплекс вооружения БМПТ создаёт огонь высокой плотности и способен атаковать до четырёх целей одновременно. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника», — отмечают в Минобороны РФ.

Параллельно российские штурмовики совершенствуют навыки ведения боя в составе бронегрупп.

Военнослужащие, как уточняют в МО РФ, отрабатывают тактические действия по захвату и удержанию опорных пунктов противника.

При этом особое внимание уделяется взаимодействию в составе боевых двоек и троек. Для быстрого выдвижения штурмовых групп через открытые участки местности применяется бронетехника.

«Отрабатываются вопросы посадки личного состава бронегруппы на технику, выдвижения на исходный рубеж, спешивания с машин и атаки переднего края обороны противника», — приводит сайт Минобороны России слова командира штурмовой роты младшего лейтенанта Роберта Абдульманова.

Освобождение ЛНР

Ранее Минобороны России заявило об освобождении территории Луганской Народной Республики.

«Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение Луганской Народной Республики. Кроме того, за прошедшую неделю установлен контроль над населёнными пунктами Брусовка Донецкой Народной Республики, а также Ковшаровка и Новоосиново Харьковской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Помимо этого, за период с 28 марта по 3 апреля также были освобождены Луговское и Бойково в Запорожской области и взяты под контроль Малая Корчаковка в Сумской области и Верхняя Писаревка Харьковской области.

Таким образом, за это время российские войска выдавили противника из семи населённых пунктов в зоне СВО.

За указанное время ВСУ потеряли в общей сложности более 8,8 тыс. боевиков. Основное их количество пришлось на зону ответственности группировки войск «Центр». Её бойцы уничтожили свыше 2,5 тыс. вэсэушников, 174 единицы техники, а также американский танк Abrams.

Рассказы пленных

Пленные украинские националисты продолжают рассказывать о насильственной мобилизации и халатном отношении к обучению новоприбывших.

«Я шёл с дня рождения, ехали полицейские, остановились и забрали... Нас начали избивать, не давали воды. Дальше привезли на полигон», — рассказал российским военнослужащим захваченный вэсэушник.

По его словам, на полигоне мобилизованным в общих чертах рассказали про дроны и маскировку, но практической подготовки почти не было.