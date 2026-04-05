В Кувейте атакованы системы водо- и энергоснабжения

Две станции энерго- и водоснабжения в Кувейте получили повреждения в результате атаки ударных беспилотников. Об инциденте сообщает информагентство KUNA. В настоящее время станции отключены, информации о возможных пострадавших и жертвах воздушного удара не поступало.

«В Кувейте в результате атаки с использованием дронов пострадали две станции электро- и водоснабжения, в результате чего был нанесен материальный ущерб и произошла остановка работы станций», - говорится в сообщении агентства в соцсети X.

Ранее сообщалось об атаке беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в районе Шувайк в Кувейте. После нескольких взрывов на территории предприятия начался сильный пожар. Под ударом оказался и международный аэропорт в Эль-Кувейте. В столичной авиагавани вспыхнули топливные резервуары, пожарные боролись с огнем несколько часов.

Накануне вечером иранская армия нанесла ответные удары при помощи БПЛА по американским радарам и предприятию алюминиевой промышленности в ОАЭ и штаб-квартире командования механизированными, бронетанковыми и вертолетными батальонами США в Кувейте. Для этого силы Корпуса стражей исламской революции использовали ударные дроны Arash-2. Как сообщили в КСИР, данные удары стали ответом на американо-израильскую агрессию.

Напомним, США и Израиль начали наносить удар по территории Исламской Республики 28 февраля. Целью коалиции была смена режима в стране и уничтожение иранской ядерной программы.

Сейчас стороны обмениваются ракетными атаками и громкими заявлениями. На обещание главы Белого дома Дональда Трампа вернуть Иран "в каменный век" глава центрального штата вооруженных сил Исламской Республики Али Абдоллахи пригрозил, что Тегеран откроет перед Вашингтоном и Тель-Авивом «врата ада». А накануне иранские власти проигнорировали предложение Штатов о 48-часовом перемирии.