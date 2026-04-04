В Иране сделали США жесткое предупреждение насчет наземной операции

Если Соединенные Штаты Америки решатся на проведение наземной военной операции, заканчивать ее будет Тегеран. Такое предупреждение сделал иранский дипломатический источник, его слова приводит РИА Новости.

«Если американцы начнут наземную операцию, то заканчивать ее уже будем мы», — заявил он. Отмечается, что диписточник также выразил уверенность в победе Вооруженных сил Ирана в случае наземной операции США.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что в случае начала наземной операции США Иран может существенно расширить географию атак. Тегеран попытается сделать любую высадку США максимально дорогостоящей и политически нецелесообразной, считает директор программы Ближнего Востока и Северной Африки Chatham House Санам Вакиль.

Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин выразил мнение, что увольнения генералов могут быть косвенно связаны с подготовкой Штатов к проведению наземной операции в Иране.