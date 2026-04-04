Названо число беспилотников, сбитых за ночь над территорией России

Дежурными средствами противовоздушной обороны в ночь с 3 на 4 апреля над регионами России было сбито 85 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Газета.Ru

В оборонном ведомстве отметили, что за период с 23:00 3 апреля по 7:00 4 апреля средствами ПВО были перехвачены и уничтожены БПЛА, летевшие над территориями 10 регионов — Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Республики Крым. Также российские военные предотвратили пролет дронов над акваторией Черного моря.

Накануне за этот же период времени средствами ПВО над Россией было сбито 192 украинских дронов.

2 апреля Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в Уфе. Здание расположено на улице Гафури в Ленинском районе. По данным журналистов, после удара в доме начался пожар. В результате атаки повреждения получили не менее пяти квартир, а также припаркованные рядом автомобили.

Ранее ВСУ нанесли удар по школе-интернату в ЛНР.