Обломки дрона рухнули на дом под Краснодаром

В станице Кисляковской Краснодарского края обломки беспилотников упали в поле и на нежилой дом. Об этом сообщил региональный Оперативный штаб.

Сотрудники экстренных служб оперативно потушили возникшее возгорание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

В аэропортах региона, в Краснодаре и Геленджике, приостановили полёты. Соответствующие меры регулярно принимаются на фоне угрозы ударов беспилотниками.

