Трамп назвал сроки завершения операции против Ирана

США якобы завершат военную операцию против Ирана в течение двух-трех недель. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

"Думаю, мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим", - сказал американский лидер, говоря о военной операции против Исламской Республики.

30 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хочет заключить сделку с Ираном до 6 апреля. 29 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США готовятся к наземной операции в Иране, продолжительность которой может составить от нескольких недель до пары месяцев.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время. 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.