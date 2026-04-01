Военные США забросали немцев взрывпакетами

Полиция немецкого города Кемнат сообщила об инциденте с участием троих военнослужащих США, которые на федеральных трассах в Баварии бросали в проезжающие машины пиротехнику, запрещенную на территории ФРГ.

Как уточняется в заявлении правоохранителей, 30 марта около 20:40 по местному времени (21:40 мск) бдительный водитель обратился в экстренные службы. Мужчина сообщил, что в районе Эрбендорфа из внедорожника систематически выбрасывают взрывающиеся петарды, в том числе прицельно в другие автомобили.

По данным полиции, машина двигалась по трассам B299 и B22 с превышением скорости. Всего за время движения из салона выбросили около 20–30 пиротехнических изделий, которые были направлены как бессистемно, так и целенаправленно во встречный транспорт, включая автомобиль заявителя и его спутницу. Подозрительный внедорожник удалось остановить и досмотреть в Графенвёре.

В машине находились трое американских военнослужащих в возрасте от 20 до 21 года. Полицейские изъяли у них большое количество петард и фейерверков, запрещенных в Германии, а также значительный объем жидкостей для электронных сигарет.

По предварительным данным, товары были приобретены и ввезены из Чехии. Задержанных передали американской военной полиции. Расследование ведет полицейская инспекция Кемната, а по факту изъятых жидкостей ведомство взаимодействует с таможней.

