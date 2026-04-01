Российские военные за месяц освободили 23 населенных пункта

Согласно подсчетам РИА Новости на основе данных Министерства обороны России, в течение марта Вооруженные силы РФ взяли под контроль 23 населенных пункта в зоне специальной военной операции.

Из них 11 расположены в Донецкой Народной Республике, по пять - в Харьковской и Сумской областях, еще два - в Запорожской области. Для сравнения: в феврале российские военные освободили 24 населенных пункта.

В то же время, как сообщает телеграм-канал «Иди и смотри», российские войска нанесли мощный удар по объектам в городе Чугуеве Харьковской области. По словам местного жителя, в городе зафиксированы «мощные прилеты», в результате которых был уничтожен объект инфраструктуры.

Отмечается, что после атаки Чугуев остался без электричества, а также имеются потери среди военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов.

