Франции предрекли месть со стороны Ирана после одного шага
Франция отправкой вертолетов Tiger на Ближний Восток вызовет гнев у руководства Ирана, который повлечет за собой серьезный ответ. Об этом aif.ru Владимир Попов.
При этом отправка четырех ударных вертолетов не сыграет значительной роли, уверен эксперт. «Но как только они прилетят на какую-то базу или нанесут боевой удар по иранским силам, то сразу получат ответ, они будут атакованы», — пояснил Попов.
Кроме того, считает эксперт, имидж Парижа может сильно пострадать из-за помощи Вашингтону в войне с Ираном. «Не исключаю, что французские корабли, танкеры под французским флагом также могут стать законной целью для Ирана», – добавил он.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что военная операция Соединенных Штатов против Ирана близится к окончанию. По его словам, у США «все хорошо».