США стягивают на Ближний Восток беспрецедентную авианосную группировку

Соединенные Штаты направляют на Ближний Восток авианосец USS George H. W. Bush. Это позволит создать в макрорегионе беспрецедентную группировку из трех американских авианосцев одновременно, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты заметили, что во вторник, 31 марта, авианосец покинул военно-морскую базу Норфолк в штате Вирджиния и направился в Аравийское море.

Специалисты завершили подготовку, необходимую для участия в крупных военных действиях, в начале марта.

В пункте назначения George H. W. Bush вместе с кораблями сопровождения — эсминцем Ross, миноносцами Donald Cook и Mason — присоединится к группе, состоящей из авианосцев USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford.

Обозреватели напомнили, что 12 марта на борту Gerald R. Ford произошло возгорание, 23 марта его доставили для ремонта на военно-морскую базу Суда на греческом острове Крит 23 марта. Предположительно, в ближайшие дни он вернется в строй.

Авторы статьи заметили, что усиление группировки происходит на фоне дискуссии в Белом доме о дальнейших сценариях проведения операции против Ирана. Они добавили, что на Ближнем Востоке уже появились десантные корабли с экспедиционным подразделением морской пехоты на борту.