СМИ: США начали разочаровываться в своей мощи из-за войны с Ираном

Совместная операция США и Израиля против Ирана может перерасти в долгий кризис, который затронет весь Ближний Восток. Об этом пишет «Иносми» со ссылкой на Al Jazeera.

По мнению авторов издания, на сегодняшний день иллюзия быстрой победы США и Израиля над Ираном развеялась, а конфликт окончательно перерос в «изматывающую асимметричную войну». Как сообщает источник, продолжение конфликта может обрушить мировую экономику.

«Соединенные Штаты и Израиль, по всей видимости, начинают испытывать разочарование в своей мощи. В то же время они открыто выражают удивление тем, как Тегеран упорно сопротивляется, продолжает военные действия и порой даже управляет их ходом», — сообщает издание.

Помимо этого, автор статьи также заявляет, что президент США Дональд Трамп несколько раз открыто выразил удивление обороноспособностью Ирана. При этом, вступление Вашингтона в конфликт, как сообщает издание, стало стратегической ошибкой для США. В свою очередь, вступление в конфликт йеменских хуситов показало, что ситуация может выйти за пределы «треугольника Иран — Израиль — США» и распространиться на весь регион.

«Это расширение следует рассматривать как одно из самых значительных и неожиданных событий, которое существенно увеличило цену войны. Если война начинается с целью ослабить основные силы противника, но в итоге открывает новые фронты и создает дополнительные точки напряжения, любые заявления о военных достижениях неизбежно вызывают вопросы. Насколько сильно американо-израильские удары, включая устранение высшего руководства, ослабили иранский военный потенциал? Честный ответ таков: в значительной мере, но не настолько, чтобы переломить ситуацию», — считает автор издания.

