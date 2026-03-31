В Китае успешно испытали тяжелый многоцелевой беспилотник

Китайские инженеры провели успешные испытания тяжелого многоцелевого беспилотника Changying-8. Об этом пишет портал South China Morning Post (SCMP).

По данным портала, дрон разработал оборонный концерн China North Industries Group Corporation Limited (Norinco). Разработчик отметил, что БПЛА спроектирован для двойного применения: военного и гражданского.

Аппарат способен работать в высокогорных районах и на островах, для разбега и взлета ему необходима полоса длиной 500 м. Допускается посадка на грунтовые дороги, шоссе.

Длина аппарата — 17 м, размах крыла — 25 м, собственная масса тяжелого беспилотника составляет 3,5 тонны.

Устройство оснащено полностью закрытым грузовым отсеком объемом 18 куб. м с передней и задней дверями, что обеспечивает быструю погрузку и разгрузку груза весом до 3,5 тонн.

Журналисты заметили, что в последнее время специалисты работали не только над огромными, но и над малыми дронами.

В частности, для малых боевых беспилотников была создана гибридная силовая установка, позволяющая сделать миниатюрные дроны практически бесшумными и малозаметными в инфракрасном спектре.

Кроме того, компания DJI представила на днях свой дрон DJI Avata 360, оснащенный камерой, способной снимать изображения с высоким динамическим диапазоном (HDR) в разрешении 8K и со скоростью 60 кадров в секунду.